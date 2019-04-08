В США заявили, что их новые спутники произведут революцию в отрасли

В США заявили, что их новые спутники произведут настоящую революцию в отрасли, в области применения этих аппаратов. Вице-президент компании Lockheed Martin Space Мария Демари (Maria Demaree) заявила о работе над программно-настраиваемыми спутниками. По её словам, это "умные" спутники, которые можно перепрограммировать уже на стадии полёта.

Источник изображения: topwar.ru

Из заявления Демари:

Такие спутники могут адаптироваться под изменяющиеся условия. Это поможет нам развивать направление интеллектуального подхода к спутниковым технологиям, делать саму систему более гибкой.

Отмечается, что "полётные задания" для спутников нового поколения можно будет программировать как с Земли, так и с пилотируемого космического корабля.

Из заявления представителя команды Lockheed Martin по кибертехнологиям и программному обеспечению Сони Фэрис (Sonia Phares):

Мы теперь можем интегрировать бортовой искусственный интеллект для того, чтобы сделать наши спутники "умными".

В компании "Боинг" заявили о планах по постройке семи сверхмощных спутников для работы на средней околоземной орбите, которые смогут заниматься "сбором больших массивов данных, в том числе и об экосистеме".

А в это время СМИ сообщают, что американские спутники, уже находящиеся на орбите, в течение как минимум 2-х лет (2014-2016) осуществляли мониторинг работы спутников России. Такие данные представлены в отчёте Secure World Foundation. Американские спутники-шпионы осуществляли подлёт, меняя средний радиус орбиты, к российским "Лучу" "Благовесту", "Экспресс-АМ8" и другим спутникам. При этом дистанция порой сокращалась до 10 км.