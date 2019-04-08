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08.04.2019
Военное обозрение

Як-130 экспертами признаётся лучшим по соотношению "цена-эффективность"

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На крупнейшей в Азиатско-Тихоокеанском регионе международной авиакосмической выставке LIMA-2019 был представлен российский учебно-боевой самолет Як-130. Страны Юго-Восточной Азии проявляют повышенный интерес к российской машине. Данный самолет уже поставляется в Лаос, Мьянму и Бангладеш. Также проявляет интерес и Малайзия.

Источник изображения: topwar.ru

В регионе у Як-130 есть достойные конкуренты, но, как считают военные эксперты, у российского "Яка" есть весомые аргументы.

УБС Як-130 – это машина, сочетающая в себе многофункциональность и привлекательность по соотношению "цена-эффективность" в своем классе (экспортная стоимость около 15 млн. долларов). Это признаётся в том числе азиатскими военными экспертами, ставшими посетителями выставки LIMA-2019.

Благодаря новейшим системам имитации режимов боевого применения, самолет способен подготовить пилотов на разных режимах полета, характерных для машин четвертого и пятого поколений (МиГ-29, Су-30, Су-57, F-16, Rafale, Eurofighter Typhoon, F-16, а также F-22, F-35). Учебные возможности машины охватывают большой спектр самолетов современной боевой авиации.

Интегрированная цифровая система управления позволяет обеспечить пилотирование самолета как в ручном, так и в автоматическом режимах. При возникновении нештатной ситуации, если пилот и инструктор потеряли дееспособность, самолет можно посадить на удаленном управлении с земли. Этот функционал привлёк к себе особое внимание со стороны зарубежных заказчиков (в том числе - потенциальных).

Кроме того, машина нетребовательна к климатическим условиям и способна эксплуатироваться на грунтовых аэродромах.

Як-130 может применяться не только как "тренажер", но способен нести широкий спектр вооружения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" и авиационные бомбы (до 500 кг). Самолет также оснащен системами радиоэлектронного подавления. Весь комплекс оборудования позволяет эффективно использовать Як-130 как в процессе обучения, так и при решении боевых задач.

Сегодня Як-130 активно используется в учебных центрах подготовки лётного состава ВКС России.

После череды аварий с Як-130 в РФ разработчики внесли ряд корректировок в конструкцию самолёта, провели доработку двигателей, что послужило повышению уровня надёжности учебно-боевой машины.

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