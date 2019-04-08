Boeing решила сократить производство самолетов модели 737 MAX

Американская компания Boeing сократит количество выпускаемых самолетов модели 737 MAX, говорится на сайте компании.

Таким образом, с середины апреля 2019 года вместо запланированных 52 самолетов будут выпускаться 42 единицы в месяц. При этом штат сотрудников сокращать не планируется.

Меры приняты в связи с приостановкой поставок данных лайнеров, отмечает ТАСС.

Кроме того, компания полагает, что так сможет "сосредоточиться" над усовершенствованием и сертификацией программного обеспечения для 737 MAX.

Накануне корпорация Boeing признала, что в программном обеспечением этих самолетов помимо проблем с системой коррекции маневрирования (MCAS) есть еще одна ошибка.

Проверки в компании и работа над новым ПО начались после крушения в Эфиопии лайнера данной модели. Авиакатастрофа стала второй с самолетами этого типа за полгода.

На время расследования многие страны мира, включая Россию и государства Евросоюза, запретили полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве.