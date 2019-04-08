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08.04.2019
Военное обозрение

В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16

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В Индии высказали возмущение в связи с публикациями в американской прессе по поводу состояния парка самолётов F-16 ВВС Пакистана. В частности, на днях в США вышел доклад представителей комиссии, которая якобы проинспектировала все аэродромы базирования F-16 в Пакистане. В докладе заявлено, что "все самолёты этой модели, ранее купленные в США, находятся в целостности и сохранности".

Источник изображения: topwar.ru

Из материала:

Это свидетельствует о том, что потерь F-16 27 февраля в районе границы с Индией не было.

В индийских СМИ отреагировали на это заявление, опубликованное изданием "Foreign Policy" и которое вызвало смешанные чувства: гнев, недоверие и насмешку. Интернет-ресурс IDN пишет о том, что США попросту "не готовы признать очевидного – того, что американский F-16 был сбит старым МиГ-21".

Далее в индийских СМИ называется ряд причин, по которым США "скрывают потерю пакистанскими ВВС американского самолёта".

Приведём несколько из них:

Первое. США планируют убедить Индию в целесообразности заключения контракта на поставку F-16 и на открытие завода по сборке этих самолётов внутри самой Индии.

Второе (об этом заявляет стратегический аналитик Центра политических исследований Нью-Дели Брахма Челлани):

США не могут себе позволить признать, что их рекламируемый к поставкам самолёт был сбит МиГ-21 (времён существования Советского Союза).

Третье. США не признают потерю F-16 ВВС Пакистана, так как не хотят признать высокой эффективности ракет Р-73, а хотят продавать свои ракеты класса "воздух-воздух".

Четвёртое. США не признают потери F-16 Пакистаном, так как Исламабад нарушил соглашение о том, что самолёты после реализации контракта можно использовать только для атак террористических группировок в самом Пакистане.

Источник изображения: topwar.ru

Также в СМИ Индии говорится, что F-16, который был сбит 27 февраля, вероятно, был куплен не у США, а у Иордании. Такая сделка имела место ровно 5 лет назад. Но США, как говорят в Индии, продолжают выгораживать Пакистан, хотя есть фото сбитого самолёта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иордания
Пакистан
США
Продукция
F-16
МиГ-21
Проекты
ИТ
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1 комментарий
№1
08.04.2019 18:23
Ну индусам вообще доверия после их кино нет)))
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