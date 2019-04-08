Спутники-шпионы США неоднократно сближались с космическими аппаратами РФ и Китая

Американские военные спутники-шпионы GSSAP неоднократно скрытно приближались к военным и гражданским космическим аппаратам России и Китая. Об этом говорится в отчете фонда Secure World Foundation.

В настоящее время на геостационарную космическую орбиту (круговая орбита высотой около 36 тыс. км) выведены четыре американских спутника GSSAP (программа ситуационной осведомленности на геостационарной орбите).

Они запущены в период с 2014 по 2016 годы и осуществляют контроль космического пространства в интересах ВВС США.

"Хотя американские военные не предоставляют никаких публичных данных о местоположениях или маневрах спутников GSSAP, другие источники данных слежения показывают, что они очень активны", — приводит "РИА Новости" выдержку из отчета.

В документе отмечается, что данные сети ISON, занимающейся мониторингом космического пространства и контролируемой Российской академией наук, говорят о том, что аппараты GSSAP провели сотни маневров и многократно сближались более чем с дюжиной рабочих российских и китайских спутников на геостационарной орбите.

В том числе они в 2017 году подлетали на расстояние 10–15 км к российским гражданским аппаратам "Экспресс-АМ8", "Луч", военному "Благовесту", а годом ранее к китайскому военному аппарату TJS-1 и многим другим.

Примечательно, что нередко американские спутники-шпионы выполняли маневры в короткие промежутки времени или когда аппараты находились в тени Земли, что мешало отследить действия спутников GSSAP телескопами.

26 января в отчете Астрокосмического научного центра сообщалось, что российские средства слежения зафиксировали массовые перемещения спутников GSSAP.