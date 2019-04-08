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08.04.2019
Российская газета

В Минобороны РФ разъяснили, что делал Ил-38 над Японским морем

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Противолодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Российский военный самолет Ил-38 выполнил плановый полет над Японским морем в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"5 апреля 2019 года самолет Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря", - отмечается в сообщении ведомства.

Там отметили, что на некоторых участках пути российский самолет летел в сопровождении иностранных истребителей - в частности корейских F-16 и японских F-15. Однако весь полет проходил строго над нейтральными водами. Никаких государственных границ Ил-38 не нарушал.

Ранее японское минобороны сообщило о вылете истребителей на перехват российского самолета. При этом в ведомстве признали, что госграница нарушена не была.

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