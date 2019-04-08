Японский зонд "Хаябуса-2" сбросил бомбу на астероид

Зонд "Хаябуса-2" бомбардировкой создал на астероиде Рюгу кратер. Снимок атаки был опубликован в Twitter Японского агентства аэрокосмических исследований.

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— (@haya2_jaxa) April 5, 2019

Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал "Звезда".

В мае в кратере начнутся работы по изучению древней породы. Это может пролить свет на возникновение Солнечной системы.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. Зонд запустили к нему еще в декабре 2014 года.

20 марта на астероиде были обнаружены минералы с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой.