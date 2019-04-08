Самолет морской авиации России выполнил плановый полет над Японским морем

На отдельных этапах маршрута полета российский самолет сопровождали истребители Республики Корея и Японии

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Самолет Ил-38 морской авиации выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"5 апреля 2019 года самолет Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута полета российский самолет сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея и F-15 воздушных сил самообороны Японии. В Минобороны подчеркнули, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Серийное производство самолетов Ил-38 велось пять лет, начиная с 1967 года. За этот период на заводе "Знамя труда" было построено 65 машин. Некоторые из них находятся в строю уже почти 50 лет, что считается немалым сроком службы. Однако у самолета надежный планер, что позволяет продлить срок эксплуатации еще на 15 лет. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 50 самолетов Ил-38, из которых примерно половина - на хранении. Самолеты состоят на вооружении авиабазы Северного флота и двух смешанных полков Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке. Несколько противолодочных самолетов находится в Ейске в составе 859-го учебного центра для обучения экипажей.

С 2012 года Минобороны заключало ряд контрактов на модернизацию восьми Ил-38 по проекту "Новелла", которые прошли боевое крещение в Сирии. Весной 2018 года один Ил-38Н был переброшен на авиабазу Хмеймим.