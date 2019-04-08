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08.04.2019
Военно-промышленный курьер

Пашинян посетил российскую военную базу в Гюмри

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках рабочего визита в Гюмри премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна посетил 102-ю российскую военную базу, дислоцированную во втором по величине армянском городе. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Армении.

Командование военной базы представило премьер-министру республики созданные для российских военнослужащих условия жизни и профессиональной деятельности.

 

Никол Пашинян посетил музей военной базы, ознакомился с представленными экспонатами, сделал запись в книге почетных гостей, а затем отправился в церковь, действующую на территории зарубежного объекта Южного военного округа ВС РФ.

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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