Пашинян посетил российскую военную базу в Гюмри

В рамках рабочего визита в Гюмри премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна посетил 102-ю российскую военную базу, дислоцированную во втором по величине армянском городе. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Армении.

Командование военной базы представило премьер-министру республики созданные для российских военнослужащих условия жизни и профессиональной деятельности.

Никол Пашинян посетил музей военной базы, ознакомился с представленными экспонатами, сделал запись в книге почетных гостей, а затем отправился в церковь, действующую на территории зарубежного объекта Южного военного округа ВС РФ.