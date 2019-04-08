Дальний беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья России

Перед этим он в течение семи часов курсировал в небе над Донбассом

Лондон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, тяжелый беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 17:15 мск в пятницу, в течение более пяти часов курсировал по линии вдоль юго-западного и южного Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края. В общей сложности он совершил не менее четырех пролетов вдоль морской границы России на Черном море от западного побережья Крыма до Большого Сочи.

При этом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, в районе Севастополя приближался к российским берегам на расстояние около 33 км, то есть фактически шел по кромке российской морской границы; в районе Керченского пролива, Новороссийска и Туапсе - на 45 км. Полет выполнялся на высоте около 15,5 тыс. метров.

Ранее в пятницу этот же американский беспилотник совершил семичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

В ходе выполнения задания беспилотник, по меньшей мере, шесть раз подлетал на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Маршрут полета тяжелого американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии в 7:51 мск.

В последнее время значительно возросло количество полетов американских разведывательных самолетов, в том числе дальних беспилотников, у российских границ в регионе Балтики, на Черном море, а также вблизи российских баз в Сирии.