Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"

Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

В рамках пропагандистках акций, приуроченных ко второму туру президентских выборов на Украине, состоялись пуски крылатой ракеты "Нептун". За ними наблюдал Петр Порошенко. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

Рассекретили и впервые показали на полигоне в Одесской области сухопутный вариант мобильной пусковой установки на шасси КрАЗ-7634НЕ и другие машины, входящие в мобильный береговой комплекс.

Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

Это командная машина управления, упомянутая выше пусковая установка, заряжающая и транспортная машины. Эти образцы также выполнены на шасси производства АвтоКрАЗ. Они имеют дополнительное бронирование производства "Украинской бронетехники".

Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

Конечно, пока рано говорить о том, когда этот комплекс будет полностью доведен до ума, но, судя по всему, работы ведутся ударными темпами.

Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

В минувший четверг также сообщалось, что проведены испытания реактивной системы залпового огня "Ольха М" с дальностью стрельбы 130 км.

Дмитрий Лемешко