Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"
Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA
В рамках пропагандистках акций, приуроченных ко второму туру президентских выборов на Украине, состоялись пуски крылатой ракеты "Нептун". За ними наблюдал Петр Порошенко. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".
Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA
Рассекретили и впервые показали на полигоне в Одесской области сухопутный вариант мобильной пусковой установки на шасси КрАЗ-7634НЕ и другие машины, входящие в мобильный береговой комплекс.
Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA
Это командная машина управления, упомянутая выше пусковая установка, заряжающая и транспортная машины. Эти образцы также выполнены на шасси производства АвтоКрАЗ. Они имеют дополнительное бронирование производства "Украинской бронетехники".
Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA
Конечно, пока рано говорить о том, когда этот комплекс будет полностью доведен до ума, но, судя по всему, работы ведутся ударными темпами.
Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA
В минувший четверг также сообщалось, что проведены испытания реактивной системы залпового огня "Ольха М" с дальностью стрельбы 130 км.
Дмитрий Лемешко
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могут дорого обойтись России...
Вы сильно переоцениваете состояние промышленности на Украине.
Каждый раз, когда читаю об очередной новинке укропрома, то сразу вспоминаются их миномёты, которые своих же миномётчиков убивают.
То, что одна ракета у них там полетела куда-то - ещё не значит, что она может стабильно прилетать куда надо каждый раз. А ещё не означает, что этих ракет и комплексов смогут наклепать в необходимых количествах, а не показушных перед выборами. Кроме того, ракетам нужно обеспечить целеуказание, их можно сбивать, на них можно воздействовать средствами подавления ГСН, а ещё можно уничтожить установку до пуска.