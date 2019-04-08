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08.04.2019
Вестник Мордовии

Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"

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Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

В рамках пропагандистках акций, приуроченных ко второму туру президентских выборов на Украине, состоялись пуски крылатой ракеты "Нептун". За ними наблюдал Петр Порошенко. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

Рассекретили и впервые показали на полигоне в Одесской области сухопутный вариант мобильной пусковой установки на шасси КрАЗ-7634НЕ и другие машины, входящие в мобильный береговой комплекс.

Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

Это командная машина управления, упомянутая выше пусковая установка, заряжающая и транспортная машины. Эти образцы также выполнены на шасси производства АвтоКрАЗ. Они имеют дополнительное бронирование производства "Украинской бронетехники".

Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

Конечно, пока рано говорить о том, когда этот комплекс будет полностью доведен до ума, но, судя по всему, работы ведутся ударными темпами.

Источник изображения: Фото: MIL.IN.UA

В минувший четверг также сообщалось, что проведены испытания реактивной системы залпового огня "Ольха М" с дальностью стрельбы 130 км.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
АвтоКрАЗ
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3 комментария
№1
08.04.2019 14:06
Игры Путина и компании в демократию и отказ от ввода войск на юго-восток пока еще Украины в 2014 году могут дорого обойтись России...
-1
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№2
08.04.2019 15:37
Цитата, Дон36 сообщ. №1
могут дорого обойтись России...

Вы сильно переоцениваете состояние промышленности на Украине.
+1
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№3
08.04.2019 16:43
Дон36
Каждый раз, когда читаю об очередной новинке укропрома, то сразу вспоминаются их миномёты, которые своих же миномётчиков убивают.

То, что одна ракета у них там полетела куда-то - ещё не значит, что она может стабильно прилетать куда надо каждый раз. А ещё не означает, что этих ракет и комплексов смогут наклепать в необходимых количествах, а не показушных перед выборами. Кроме того, ракетам нужно обеспечить целеуказание, их можно сбивать, на них можно воздействовать средствами подавления ГСН, а ещё можно уничтожить установку до пуска.
+2
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