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08.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США обвинили Индию во лжи об уничтожении пакистанского F-16

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Истребители F-16C и F-16D
Истребители Lockheed Martin F-16C и F-16D Block 52+ из состава 5-й эскадрильи ВВС Пакистана. Шахбаз, 2011 год.
Источник изображения: ВВС Пакистана

Заявление Индии о том, что военно-воздушные силы страны сбили истребитель F-16 ВВС Пакистана во время боя в конце февраля, является ложным, сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на два неназванных источника в министерстве обороны США.

Индийский летчик Абхинандан Вартхаман, сбитый силами Исламабада и переданный Дели, рассказал, что ему удалось сбить пакистанский F-16 прежде, чем его собственный самолет был сбит пакистанской ракетой.

"Не исключено, что в пылу боя Вартхаман, летевший на стареньком МиГ-21, взял под прицел пакистанский F-16, выстрелил и искренне поверил, что попал. Но подсчет, проведенный американскими властями в Пакистане, заставляет усомниться в версии Нью-Дели и предположить, что индийские власти, возможно, ввели в заблуждение международное сообщество о том, что произошло в тот день", – пишет Foreign Policy.

По версии журнала, подобная "дезинформация" потребовалась индийским властям перед выборами, в которых участвовал премьер-министр Нарендра Моди.

Напомним, в воздушном бою между Индией и Пакистаном участвовали 24 пакистанских и восемь индийских самолетов, в том числе четыре Су-30 и два МиГ-21.

В ходе боя МиГ-21 начал преследовать пакистанский F-16, выпустил по нему ракету, однако был сбит другим F-16. В Нью-Дели заявляли, что МиГ-21 победил в бою с F-16.

В начале марта высокопоставленный офицер ВВС Индии подтвердил, что истребитель МиГ-21, управляемый командиром авиационного звена Абхинанданом Вартхаманом, сбил самолет F-16 пакистанских ВВС. В качестве доказательства индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 Amraam, которой вооружены истребители ВВС Пакистана.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему итоги боя индийского МиГ-21 и пакистанского F-16 стали сенсационными.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-21
Су-30
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