США создадут систему предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет

Минобороны США планирует развернуть на околоземной орбите систему спутников, наблюдающих за пуском гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщает журнал The Military Watch Magazine со ссылкой на заявление замминистра обороны США Джона Руда.

На заседании сенатского комитета США по вооруженным силам у высокопоставленного представителя Пентагона спросили, как его ведомство намерено ответить на "развертывание гиперзвукового оружия враждебными державами". Тогда Джон Руд и выложили планы Пентагона о создании космической системы обнаружения.

Правда, замечают в статье, "он не сообщил подробностей относительно характера развертывания или того, как Пентагон планирует перехватить эти ракеты или отреагировать на их пуски после обнаружения".

Замминистра обороны сказал лишь, что военные изучают возможные варианты воздействия на ракеты во время полета. В издании предполагают, что, возможно, речь идет об электронных атаках, сбивающих ракеты с курса.

Завершая материал, автор пишет: "Потенциальная угроза, создаваемая гиперзвуковым оружием, воспринимается Соединенными Штатами как весьма значительная с тех пор, как в марте 2018 года Россия представила ряд новых тактических и стратегических ракетных систем, продемонстрировавших ее значительное преимущество над всеми конкурирующими державами".

Главную угрозу, по мнению эксперта, представляет гиперзвуковой "Авангард", летящий со скоростью более 20 Махов, и "Сармат", способный уничтожить "область размером с Францию или Техас". В числе опасных ракет он также отметил "Кинжал" и "Циркон". Автор статьи в The Military Watch полагает, что системы ПВО США, такие как GMD, THAAD и Patriot, не смогут перехватить гиперзвуковые ракеты.

Олег Корякин