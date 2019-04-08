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08.04.2019
Известия.ru

Малый ракетный корабль "Айсберг" сбил на учениях крылатые ракеты

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Малый ракетный корабль (МРК) Северного флота (СФ) "Айсберг" уничтожил крылатые ракеты условного противника в Баренцевом море. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил представитель СФ Вадим Серга, пишет ТАСС.

"Боевой расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-МА" успешно поразил две ракеты-мишени "Саман", выпущенные малым противолодочным кораблем "Брест", имитировавшие крылатые ракеты", — рассказал он.

Кроме того, экипаж МРК отработал маневрирование в сложных погодных условиях.

В январе Балтийский флот получил головной малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" под названием "Мытищи". МРК поступил на вооружение гвардейского дивизиона бригады ракетных кораблей и катеров, расположенного на Балтийской военно-морской базе. Первый "Мытищи" направили сюда в связи с усилением военного значения региона в последнее время.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Оса-АКМ
Проекты
22800 МРК
БФ
Военные учения
СФ
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