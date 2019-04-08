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08.04.2019
Военно-промышленный курьер

Генерал-майору Бибику вручен штандарт начальника Главного автобронетанкового управления

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Источник изображения: vpk-news.ru

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков вручил штандарт начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майору Сергею Бибику.

"Указом президента Российской Федерации от 1 апреля на воинскую должность начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации назначен генерал-майор Бибик Сергей Владимирович", – сказал Дмитрий Булгаков.

Генерал майор Бибик Сергей Владимирович окончил Ташкентское высшее танковое командное училище в 1987 году. С 1987 по 1993 проходил службу на различных должностях в Северокавказском и Сибирском военных округах. В 1996 году окончил Военную академию бронетанковых войск.

После ее окончания вернулся для дальнейшего прохождения службы в Северокавказский военный округ, где был назначен заместителем начальника вооружения соединения.

После окончания Военной академии генерального штаба в 2006 году был назначен на должность в бронетанковой службе Западного военного округа, а затем в Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации.

Булгаков отметил, что генерал-майор С.В. Бибик  зарекомендовал себя как опытный руководитель и умелый организатор, прошедший все основные технические должности – от начальника отделения хранения до начальника организационно технического управления ГАБТУ МО РФ.

Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации определяет военно-техническую политики в области развития, эксплуатации, ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также предназначено для планирования строительства, развития системы танкотехнического и автотехнического обеспечения Вооруженных Сил.

 

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Страны
Россия
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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