Генерал-майору Бибику вручен штандарт начальника Главного автобронетанкового управления

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков вручил штандарт начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майору Сергею Бибику.

"Указом президента Российской Федерации от 1 апреля на воинскую должность начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации назначен генерал-майор Бибик Сергей Владимирович", – сказал Дмитрий Булгаков.

Генерал майор Бибик Сергей Владимирович окончил Ташкентское высшее танковое командное училище в 1987 году. С 1987 по 1993 проходил службу на различных должностях в Северокавказском и Сибирском военных округах. В 1996 году окончил Военную академию бронетанковых войск.

После ее окончания вернулся для дальнейшего прохождения службы в Северокавказский военный округ, где был назначен заместителем начальника вооружения соединения.

После окончания Военной академии генерального штаба в 2006 году был назначен на должность в бронетанковой службе Западного военного округа, а затем в Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации.

Булгаков отметил, что генерал-майор С.В. Бибик зарекомендовал себя как опытный руководитель и умелый организатор, прошедший все основные технические должности – от начальника отделения хранения до начальника организационно технического управления ГАБТУ МО РФ.

Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации определяет военно-техническую политики в области развития, эксплуатации, ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также предназначено для планирования строительства, развития системы танкотехнического и автотехнического обеспечения Вооруженных Сил.