Ракета украинского "Нептуна" при испытаниях развернулась на 180 градусов

На Украине проведены испытания, как заявлено местными журналистами, "мощного ракетного вооружения для отражения агрессии с берега моря". Речь идёт об испытаниях противокорабельного комплекса "Нептун", включающего в себя не только непосредственно ударную систему, но и машины радиолокационного мониторинга.

Источник изображения: СНБО Украины

Заявлено, что работа над этим комплексом на Украине велась 4 года.

Испытания противокорабельного комплекса проходили на территории Одесской области. О том, какие цели были выбраны для испытаний, не сообщается. Зато известно, что испытуемая ракета оказалась практически "бумерангом".

На официальном сайте СНБО Украины секретарь этой организации г-н Турчинов сообщил, что комплекс создан украинскими учёными и конструкторами "в рекордно короткие сроки".

Турчинов сообщает, что в составе "Нептуна" - универсальная самоходная пусковая установка, транспортировочная машина, транспортно-заряжающая машина и командно-штабная машина с РЛС.

Источник изображения: СНБО Украины

Боеприпасом для украинского "Нептуна" выступает крылатая ракета "новейшая" Р-360.

Секретарь СНБО Украины вместе с президентом Порошенко следили за ходом испытаний. По словам Турчинова, ракета выполнила "уникальное по сложности полётное задание".

В чём уникальность? Ракета, как заявлено, пролетела 100 км и "развернувшись на 180 градусов над морем, точно поразила цель на обратном пути" (это прямая цитата).

Источник изображения: СНБО Украины

Из сообщения:

Маневрирование ракеты отслеживалось как на береговой линии, так и на острове Змеиный.

Пользователи уже посетовали на то, что ракета, развернувшись на 180 градусов, не долетела до точки пуска, вблизи которой находились Порошенко с Турчиновым.