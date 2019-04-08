Ракета украинского "Нептуна" при испытаниях развернулась на 180 градусов
На Украине проведены испытания, как заявлено местными журналистами, "мощного ракетного вооружения для отражения агрессии с берега моря". Речь идёт об испытаниях противокорабельного комплекса "Нептун", включающего в себя не только непосредственно ударную систему, но и машины радиолокационного мониторинга.
Источник изображения: СНБО Украины
Заявлено, что работа над этим комплексом на Украине велась 4 года.
Испытания противокорабельного комплекса проходили на территории Одесской области. О том, какие цели были выбраны для испытаний, не сообщается. Зато известно, что испытуемая ракета оказалась практически "бумерангом".
На официальном сайте СНБО Украины секретарь этой организации г-н Турчинов сообщил, что комплекс создан украинскими учёными и конструкторами "в рекордно короткие сроки".
Турчинов сообщает, что в составе "Нептуна" - универсальная самоходная пусковая установка, транспортировочная машина, транспортно-заряжающая машина и командно-штабная машина с РЛС.
Источник изображения: СНБО Украины
Боеприпасом для украинского "Нептуна" выступает крылатая ракета "новейшая" Р-360.
Секретарь СНБО Украины вместе с президентом Порошенко следили за ходом испытаний. По словам Турчинова, ракета выполнила "уникальное по сложности полётное задание".
В чём уникальность? Ракета, как заявлено, пролетела 100 км и "развернувшись на 180 градусов над морем, точно поразила цель на обратном пути" (это прямая цитата).
Источник изображения: СНБО Украины
Из сообщения:
Маневрирование ракеты отслеживалось как на береговой линии, так и на острове Змеиный.
Пользователи уже посетовали на то, что ракета, развернувшись на 180 градусов, не долетела до точки пуска, вблизи которой находились Порошенко с Турчиновым.
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