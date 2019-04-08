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08.04.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей

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Источник изображения: Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Корпорация "Роскосмос" потратит 22 миллиона рублей на празднование Дня космонавтики 12 апреля 2019 года. Это следует из данных портала госзакупок.

Тендер на организацию мероприятия был размещен 5 апреля. Праздник должны провести в Кремлевском дворце. На День космонавтики будут приглашены представители власти, топ-менеджмент "Роскосмоса", космонавты и ветераны ракетно-космической отрасли. Всего ожидается от трех до пяти тысяч гостей.

В соответствии с техническим заданием подрядчик должен разработать сценарий мероприятия "в виде музыкальной театрализации, повествующей о наиболее значимых событиях в истории российского космоса, неразрывно связанных с эпохальными вехами нашей страны". Предполагается, что в праздничном концерте будут задействованы не менее тысячи человек, в том числе звезды российской эстрады, а также танцевальные и эстрадные коллективы. Для проведения праздника пригласят популярных артистов из телешоу.

Помимо этого исполнитель будет отвечать за организацию праздничного фуршета, фотосъемки, оформления Кремлевского дворца и охраны на мероприятии. Трансляцию праздника планируют провести на телеканале НТВ.

В марте генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на недостаток государственного финансирования. По его словам, бюджет госкорпорации "почти в 20 раз меньше" бюджета НАСА, из-за чего компании сложно поддерживать перспективные проекты. Рогозин отметил, что "это вопрос не к "Роскосмосу"".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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