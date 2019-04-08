"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей

Корпорация "Роскосмос" потратит 22 миллиона рублей на празднование Дня космонавтики 12 апреля 2019 года. Это следует из данных портала госзакупок.

Тендер на организацию мероприятия был размещен 5 апреля. Праздник должны провести в Кремлевском дворце. На День космонавтики будут приглашены представители власти, топ-менеджмент "Роскосмоса", космонавты и ветераны ракетно-космической отрасли. Всего ожидается от трех до пяти тысяч гостей.

В соответствии с техническим заданием подрядчик должен разработать сценарий мероприятия "в виде музыкальной театрализации, повествующей о наиболее значимых событиях в истории российского космоса, неразрывно связанных с эпохальными вехами нашей страны". Предполагается, что в праздничном концерте будут задействованы не менее тысячи человек, в том числе звезды российской эстрады, а также танцевальные и эстрадные коллективы. Для проведения праздника пригласят популярных артистов из телешоу.

Помимо этого исполнитель будет отвечать за организацию праздничного фуршета, фотосъемки, оформления Кремлевского дворца и охраны на мероприятии. Трансляцию праздника планируют провести на телеканале НТВ.

В марте генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на недостаток государственного финансирования. По его словам, бюджет госкорпорации "почти в 20 раз меньше" бюджета НАСА, из-за чего компании сложно поддерживать перспективные проекты. Рогозин отметил, что "это вопрос не к "Роскосмосу"".