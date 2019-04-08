NASA завершило огневые испытания двигателей RS-25, предназначенных для полетов на Марс

Двигатели предназначены для ракеты Space Launch System

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. NASA объявило в пятницу о завершении программы огневых испытаний 16 усовершенствованных двигателей RS-25, предназначенных для ракет-носителей Space Launch System (SLS), с помощью которых США рассчитывают начать освоение Марса.

Как отметила пресс-служба американского космического ведомства, США "стали на шаг ближе к возвращению в ближайшие пять лет астронавтов на Луну... и к подготовке марсианских миссий".

RS-25 ранее устанавливались на шаттлах, эксплуатация которых была завершена в 2011 году после 135 запусков. От этой программы в распоряжении NASA осталось 16 двигателей, которые были модернизированы под параметры носителя SLS. Их огневые испытания проводились, начиная с марта 2016 года, на полигоне Космического центра им. Джона Стенниса, расположенного в Хэнкоке (штат Миссисипи). Последние по времени прошли в четверг: двигатель размером с компактный автомобиль весом 3,6 т успешно отработал 500 секунд.

"Эти шестнадцать двигателей - по четыре на каждый носитель - помогут осуществить первые четыре миссии SLS", - указала пресс-служба.

По заказу NASA разработку новой тяжелой ракеты в течение уже нескольких лет ведет компания Boeing. Предполагается, что SLS сможет выводить на орбиту грузы массой от 70 до 130 т. По расчетам специалистов, один ее запуск будет стоить около $500 млн - в полтора раза меньше, чем каждая миссия шаттлов.

Цель - Марс

SLS будет выводить в космос разрабатываемый пилотируемый корабль Orion. Планируется, что свой первый полет без экипажа с помощью нового носителя он совершит в 2020 году: облетит Луну и вернется на Землю. С экипажем по такому же маршруту - в 2022 году.

В бюджет NASA на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, заложено $1,78 млрд на SLS. Это примерно на $375 млн меньше, чем на данную программу было выделено Конгрессом на 2019 финансовый год.

Директор NASA Джеймс Брайденстайн, выступая во вторник в комитете по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса, сообщил, что его ведомство намеревается отправить астронавтов на Марс в 2033 году.