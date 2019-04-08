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08.04.2019
РИА Новости

"Северный клевер" в Арктике: Минобороны показало новую военную базу

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"Северный клевер" в Арктике: Минобороны показало новую военную базу
"Северный клевер" в Арктике: Минобороны показало новую военную базу.
Источник изображения: РИА Новости

Министерство обороны России впервые показало журналистам, в том числе иностранным, новую военную базу "Северный клевер". Объект полностью автономен. Чтобы попасть из одного корпуса в другой, военным не нужно выходить на улицу.

Основные задачи "Северного клевера" - обеспечение противовоздушной обороны, а также ликвидация экологического ущерба.


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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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