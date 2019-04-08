Немецкие противоторпеды доказали профпригодность

Немецкая разработка поможет защитить корабли от вражеских торпед. Вчера, 4 апреля, пресс-служба компании Atlas Elektronik сообщила о том, что в Балтийском море состоялись испытания противоторпед SeaSpider.

Испытания проводились на многоцелевом судне, специально оснащённом комплексом TDCL (Torpedo Detection, Classification and Localisation). В ходе тестирования по судну были выпущены деактивированные торпеды типа Mk37 и DM2A3, которые разработка Atlas Elektronik успешно идентифицировала и выпустила противоторпеды. Испытания признаны успешными.

Система TDCL на многоцелевом судне. Источник изображения: atlas-elektronik.com

Существует множество технологий защиты от торпед, все они имеют сильные и слабые стороны. Универсальными считаются системы, использующие торпеды-перехватчики, поскольку они позволяют уничтожить вражескую торпеду на расстоянии. Но такие системы хорошо работают на "кораблях-одиночках", тогда как при скоплении кораблей системы наведения противоторпед могут сбоить.

Противоторпеда SeaSpider. Источник изображения: atlas-elektronik.com

В этом году ВМС США свернули свой проект SSTD (Surface Ship Torpedo Defense), в рамках которого разрабатывались противоторпеды для авианосцев. Своё решение американское флотское командование аргументировало тем, что система SSTD – рабочая, но при наличии других кораблей (а авианосцы всегда следуют с эскортом) не может обеспечить должного уровня надёжности определения и нейтрализации угроз.