Войти
08.04.2019
WarSpot

Немецкие противоторпеды доказали профпригодность

540
0
-1
Источник изображения: warspot.ru

Немецкая разработка поможет защитить корабли от вражеских торпед. Вчера, 4 апреля, пресс-служба компании Atlas Elektronik сообщила о том, что в Балтийском море состоялись испытания противоторпед SeaSpider.

Испытания проводились на многоцелевом судне, специально оснащённом комплексом TDCL (Torpedo Detection, Classification and Localisation). В ходе тестирования по судну были выпущены деактивированные торпеды типа Mk37 и DM2A3, которые разработка Atlas Elektronik успешно идентифицировала и выпустила противоторпеды. Испытания признаны успешными.

Система TDCL на многоцелевом судне.

Источник изображения: atlas-elektronik.com

Существует множество технологий защиты от торпед, все они имеют сильные и слабые стороны. Универсальными считаются системы, использующие торпеды-перехватчики, поскольку они позволяют уничтожить вражескую торпеду на расстоянии. Но такие системы хорошо работают на "кораблях-одиночках", тогда как при скоплении кораблей системы наведения противоторпед могут сбоить.

Противоторпеда SeaSpider.

Источник изображения: atlas-elektronik.com

В этом году ВМС США свернули свой проект SSTD (Surface Ship Torpedo Defense), в рамках которого разрабатывались противоторпеды для авианосцев. Своё решение американское флотское командование аргументировало тем, что система SSTD – рабочая, но при наличии других кораблей (а авианосцы всегда следуют с эскортом) не может обеспечить должного уровня надёжности определения и нейтрализации угроз.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Авианосец
Похожие новости
10.05.2017
Президент французского концерна DCNS Эрве Гийу о новом авианосце, экспорте и кадровой политике
16.03.2016
Верфи царя Эрдогана
26.09.2012
Ракета для рейдера-контейнеровоза
11.04.2012
ВМС Германии возвращаются в океан — часть II
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"