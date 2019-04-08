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08.04.2019
Вестник Мордовии

Огненный еж: белорусская ЗСУ-23-4М4 "порвет" любой штурмовик

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Источник изображения: Фото: "Минотор - Сервис"

Советские зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 модернизируются во многих странах. Свой вариант был предложен в Белоруссии. Его разработали специалисты известного предприятия "Минотор - Сервис".

Машина оснащается новым радиолокационным оборудованием, имеющим современную элементную базу. На борту ЗСУ появилась единая цифровая вычислительная система. Благодаря применению цифровых технологий, улучшаются характеристики работы комплекса, повышается его помехозащищенность.

Источник изображения: Фото: "Минотор - Сервис"

Огневая мощь имеющихся четырех 23-мм автоматических орудий усилена за счет установки зенитных ракет комплекса "Игла". В результате значительно улучшились возможности по борьбе с различными воздушными целями, в том числе с ударными самолетами, беспилотниками.

Интересной особенностью места механика-водителя является наличие специального монитора, на который транслируется информация от двух видеокамер переднего и заднего обзора.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Игла ЗРК
Шилка
Проекты
БПЛА
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