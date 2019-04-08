"Россия много тратит": Трамп призвал к разоружению

Сколько тратят на вооружение Россия и США

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного - такое мнение выразил Дональд Трамп на встрече с вице-премьером КНР Лю Хэ, прошедшей в Белом доме. "Газета.Ru" проанализировала, сколько Москва и Вашингтон тратят средств на вооружение и военную технику.

"Как вы знаете, Китай тратит много денег на вооруженные силы, так же, как США и Россия,

и эти три страны, я думаю, могли бы вместе остановить эти расходы и потратиться на что-то более полезное для долгосрочного мира. Думаю, было бы намного лучше, если бы мы объединились и не производили это оружие",

- заявил президент США Дональд Трамп.

Однако сам Вашингтон в плане затрат на оборону ведет себя прямо противоположным образом заявлениям главы Белого дома.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI), на 15 стран с самыми высокими военными расходами приходится более 80% мировых военных расходов (США, Китай, Россия, Саудовская Аравия, Индия, Франция, Великобритания, Япония, Германия, Южная Корея, Италия, Австралия, Бразилия, ОАЭ, Израиль). Список возглавляют США, их доля - свыше трети (36%) мировых трат; за ними идет Китай с 13%.

Как ранее писала "Газета.Ru", в проекте военного бюджета США на 2020 финансовый год утверждается, что этот документ позволяет остаться США выдающейся военной силой, гарантирует сохранение равновесия сил в ключевых регионах мира в пользу Америки, обеспечивает прогресс и международный порядок, который в наибольшей степени способствует американской безопасности и процветанию.

Для минобороны США на 2020 год запрашивается $718 млрд, что на $33 млрд (или на 5%) больше, чем в 2019 финансовом году.

Что касается расходов на оборону в России и Соединенных Штатах, то они существенно отличаются и по абсолютным величинам, и по своей структуре, на что ранее "Газета.Ru" также обращала внимание.

В частности, в отличие от Соединенных Штатов, на фоне общего уменьшения бюджета Министерства обороны России с 2017 до 2019 года (на 19%) наблюдается снижение доли военных расходов в бюджете страны (на 2,3%) и валовом внутреннем продукте (на 0,5%).

И наоборот, в США на фоне общего увеличения бюджета министерства обороны с 2017 до 2019 года (на 15%) наблюдается повышение роли военных расходов в бюджете страны (на 0,6%) и валовом внутреннем продукте (на 0,2%).

В 2017 году бюджет министерства обороны Российской Федерации был в 10,6 раза меньше, чем военный бюджет США, и составлял 19,3% от бюджета страны и 3,4% от ВВП.

В США в этом же году военные расходы составляли 14,3% от бюджета страны и 2,9% от валового внутреннего продукта.

Примерно такие же тенденции сохранялись и на протяжении 2018 года. Бюджет Министерства обороны РФ был в 13,4 раза меньше, чем военный бюджет США, составлял 17,3% от бюджета страны (уменьшился на 2%) и достигал 2,9% от ВВП (уменьшился на 0,5%). В США в 2018 году военные расходы составляли 14,7% от бюджета страны и 3% ВВП.

На 2019 год картина будет выглядеть следующим образом. Бюджет российского минобороны будет в 15,1 раза меньше, чем военный бюджет США. Он составит 17% от бюджета страны (уменьшится на 0,3%) и по-прежнему останется на уровне 2,9% ВВП.

Если сравнивать статьи военных расходов по оснащению войск (сил) вооружением, военной и специальной техникой, то на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Россия расходовала намного меньше, чем Соединенные штаты Америки: в 19,8 раза в 2017 году, в 26,6 раза в 2018 году, и планируется на 2019 год - в 34,7 раза.

На закупки вооружения и военной техники Москва тратит гораздо меньше, чем США: в 5,2 раза в 2017 году, в 6,8 раза в 2018 году, и на 2019 год этот показатель будет в 8,2 раза меньше аналогичных американских трат.

Аналогичным образом выглядит картина и по расходованию средств на ремонт вооружения и военной техники. Россия потратила на эти статьи меньше, чем США: в 7,4 раза в 2017 году, в 8,2 раза в 2018 году, в 2019 году эта цифра будет выглядеть меньше аналогичной американской в 10,5 раза.

Сравнительная структура бюджетов Минобороны России и Пентагона за 2018 и 2019 годы также наглядно демонстрирует конкурентные трудности.

В будущем году бюджет российского Минобороны, выделяемый на оснащение ВС РФ и федеральные целевые программы, сократится. В то же время увеличатся расходы на жилищное обеспечение и содержание Вооруженных сил, то есть выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу, медицинское обеспечение, образование, международную деятельность. В 2018 году Минобороны РФ потратило на эти статьи расходов 48,1% бюджета, в 2019 год потратит 49,9%.

Сравнительная структура бюджета минобороны США за 2018 и 2019 годы выглядит несколько иначе. В будущем году как минимум на 0,1% увеличатся расходы на многие статьи расходов, в том числе на боевую подготовку и материально-техническое обеспечение войск, закупку вооружений, НИОКР и строительство военных объектов.

При таких расходах на оборону обеих сторон паритет или баланс сил можно обеспечить только за счет асимметричных ходов и ответов, а также наличия на оснащении вооружения, которым не располагает противник.

В этой связи представляет интерес также посмотреть, как в мире выглядят продажи вооружения и военной техники, и кто в этой сфере занимает лидирующие позиции.

Как ранее писала "Газета.Ru", SIPRI опубликовал очередной ежегодный рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2017 год. Согласно новым данным, в прошлом году объем продаж вооружений и военных услуг крупнейшими военно-промышленными компаниями SIPRI Топ-100 составил $398,2 млрд.

Общий объем продаж увеличился на 2,5% по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002-м.

Рост объема продаж вооружений и военных услуг в Топ-100 наблюдается третий год подряд.

Американские компании продолжили лидировать в рейтинге. Всего в список вошли 42 корпорации из США. Их совокупный объем продаж вырос на 2% и составил $226,6 млрд, или 57% от общего объема продаж в рейтинге.

Кроме того, пять американских компаний попали в десятку крупнейших военно-промышленных предприятий. "Американские компании получают непосредственную выгоду от продолжающегося спроса министерства обороны США на вооружения", - отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

Lockheed Martin остался крупнейшим в мире производителем вооружений в 2017 году, он продал оружия на $44,9 млрд. "Разрыв между Lockheed Martin и Boeing - двумя крупнейшими производителями вооружений в мире - увеличился с $11 млрд в 2016 году до $18 млрд в 2017-м", - добавляет Од Флеран.

Россия переместилась на второе место рейтинга. Совокупный объем продаж вооружений российскими компаниями составил 9,5% от общемирового в рейтинге SIPRI Топ-100.

Это сделало Россию вторым по величине производителем вооружений в рейтинге Топ-100 в 2017 году - с 2002 года данную позицию занимала Великобритания.

В 2017 году продажи оружия 10 российских компаний, входящих в Топ-100, увеличились на 8,5% и составили $37,7 млрд.

"С 2011 года наблюдается значительный рост объема продаж вооружений российскими компаниями, - сообщает Симон Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. - Это согласуется с возросшими расходами России на закупки оружия для модернизации ее вооруженных сил".

Один российский производитель впервые вошел в десятку крупнейших мировых военно-промышленных компаний. "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", который уже является крупнейшей в России компанией, производящей вооружения, в 2017 году увеличил объем продаж вооружений на 17% до $8,6 млрд", - сообщает Александра Куимова, младший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей опережают корпорации Thales (Франция, восьмое место в рейтинге) и Leonardo (Италия, девятое место). На седьмом месте - Airbus Group (ранее "Европейский аэрокосмический и оборонный концерн").

Возглавляют рейтинг корпорации Соединенных Штатов: Lockheed Martin, Boeing Company, Raytheon, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation. На четвертом месте - британская BAE Systems.

Среди других российских компаний в рейтинге - "Объединенная авиастроительная корпорация" (14 место), Объединенная судостроительная корпорация (15 место), корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (23 место), "Вертолеты России" (29 место), "Высокоточные комплексы (34 место), "Объединенная двигателестроительная корпорация" (40 место), КРЭТ (52 место), УВЗ (66 место) и другие.

Особо отметим, что из десяти крупнейших военно-промышленных предприятий мира пять корпораций - американские компании. То есть сокращение военных расходов Соединенным Штатам целесообразно начинать все-таки с себя.

Отдел "Армия"