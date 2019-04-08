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08.04.2019
Известия.ru

Порошенко похвастался испытаниями ракеты "Нептун"

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Источник изображения: Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua

Действующий президент Украины Петр Порошенко похвастался удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", о чем сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу, 5 апреля.

Боеприпас тестировали на полигонах в Одесской области. По словам политика, "Нептун" — противокорабельная ракета, и также может использоваться для береговой охраны и Сухопутными силами. Он уточнил, что ракету поставят на вооружение Военно-морских сил Украины.

"Сегодня это всё — достижение оборонного комплекса Украины, достижение КБ "Луч", достижение нашего ІТ-сектора, который разрабатывает бронетехнику", — добавил глава государства.

При этом Порошенко подчеркнул, что сегодня "противник" пытался воспрепятствовать испытаниям "Нептунов" и использовал для этого средства радиоэлектронной борьбы.

Между тем, в феврале американские СМИ выяснили, что новейшая крылатая украинская ракета "Нептун" является "слегка модернизированной" российской Х-35. Разница в российской и украинской ракетах заключается только в дальности полета, а вот конструктивно оба комплекса идентичны.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Х-35
Компании
Луч КБ
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