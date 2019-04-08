Порошенко похвастался испытаниями ракеты "Нептун"
Действующий президент Украины Петр Порошенко похвастался удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", о чем сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу, 5 апреля.
Боеприпас тестировали на полигонах в Одесской области. По словам политика, "Нептун" — противокорабельная ракета, и также может использоваться для береговой охраны и Сухопутными силами. Он уточнил, что ракету поставят на вооружение Военно-морских сил Украины.
"Сегодня это всё — достижение оборонного комплекса Украины, достижение КБ "Луч", достижение нашего ІТ-сектора, который разрабатывает бронетехнику", — добавил глава государства.
При этом Порошенко подчеркнул, что сегодня "противник" пытался воспрепятствовать испытаниям "Нептунов" и использовал для этого средства радиоэлектронной борьбы.
Между тем, в феврале американские СМИ выяснили, что новейшая крылатая украинская ракета "Нептун" является "слегка модернизированной" российской Х-35. Разница в российской и украинской ракетах заключается только в дальности полета, а вот конструктивно оба комплекса идентичны.
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