Япония сбросила на астероид бомбу

Японская автоматическая станция "Хаябуса-2" сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров. Запись трансляции из центра управления полетом "Хаябусы-2" в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) доступна на YouTube.

Операция под названием SCI (Small Carry-on Impactor Experiment) проводится для определения эффекта, производимого на астероид С-класса событиями, похожими на столкновение с другим небесным телом. Также это позволит зонду собрать новые образцы грунта.

Заряд сработал спустя 40 минут после сброса на расстоянии 100-200 метров от поверхности. В JAXA ожидают, что снимки с образовавшимся кратером будут получены спустя несколько часов.

В марте "Хаябуса-2" выстрелил в поверхность Рюгу пятиграммовой танталовой пулей и захватил отскочившие от его поверхности образцы материи. Миссия была запущена ракетой H-IIA 202 в декабре 2014 года с космодрома Танэгасима (Япония). В июне 2018 года космический аппарат достиг околоземного астероида Рюгу, относящегося к группе Аполлона. Зонд приземлился на его поверхность в феврале 2019 года. Целью миссии называется исследование происхождения планет земной группы.