В горах КЧР впервые высадили вертолетный десант с боевыми багги

В горах Карачаево-Черкесии прошла высадка вертолетного десанта аэромобильного подразделения 49-й общевойсковой армии. Группы спецназа десантировались с вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" на боевых багги.

Учения прошли на горном полигоне Кобу-Баши, который располагается на высоте 1750 метров над уровнем моря. В маневрах было задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих и более 250 единиц военной техники. В том числе десять вертолетов армейской авиации.

- Уникальность тренировки заключается в том, что аэромобильное подразделение было сформировано зимой и впервые провело десантирование вместе с багги "Чаборз-М6". После приземления Аэромобильная группа скрытно переместилась в район дислокации противника и по спутниковой связи "Белозер" передало координаты объекта на командный пункт, - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе двусторонних учений десантникам противостоял батальон горных стрелков, усиленный танками Т-72 и артиллерией.

Аэромобильные подразделения передвигались на боевых багги "Чаборз-М6", которые обладают высокой проходимостью и приспособлены для пересечения труднодоступной местности. Это полностью полноприводный автомобиль, с мотором мощностью 320 лошадиных сил. По шоссе он разгоняется до 160 километров час. Автомобиль может перевозить семь десантников в боевой экипировке.

Легкие автомобили вооружены противотанковыми гранатометами РПГ-7В и 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17 "Пламя". Некоторые машины оборудованы минометным комплексом "Сани".

Николай Грищенко