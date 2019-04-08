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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Турция продолжает перечислять РФ деньги за С-400, тема поставок будет обсуждена на встрече Путина и Эрдогана

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Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф"
Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Стамбул/Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Турция продолжает совершать платежи за российские зенитные ракетные системы С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

Президент Турции подтвердил, что Анкара ожидает поставок С-400 в июле 2019 года, сообщает агентство "Анадолу".

Со своей стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге в пятницу, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут в Москве переговоры, на которых, в частности, обсудят поставку С-400.

По его словам, один из вопросов на переговорах - "реализация весьма громкого проекта, контракта на поставку турецким Вооруженным силам новейшей российской зенитной ракетной системы С-400 Триумф".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

29 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары и стороны договорились по цене.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году, а министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Между тем ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Со своей стороны вице-премьер Юрий Борисов заявил в минувшую среду, что у России нет опасений по поводу контракта на поставку Турции С-400. "Пока они (турецкая сторона, - "ИФ") привержены подписанным контрактным обязательствам и четко их выполняют. Все остальное - это слухи. У нас пока опасений нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса"

Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявили на днях в российской госкорпорации "Ростех". "Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

19 февраля В.Кладов сказал агентству, что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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