Войти
08.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция объяснила, почему предпочла российские С-400 американским "Пэтриотам"

438
0
0
Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему Анкара отдала предпочтение российским зенитным ракетным системам С-400 вместо американских противоракетных комплексов "Пэтриот" (Patriot).

По его словам, Вашингтон не смог предложить Анкаре те же условия, какие предложила Россия. "Мы предлагали США купить у них "Пэтриот", но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий. Так что сделка по С-400 реализуется, и в июле мы ждем поставку комплексов", – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.

Ранее США призвали Турцию выбрать между партнерством с НАТО и покупкой у России зенитных ракетных систем С-400. Анкара ответила на ультиматум США, предложив Вашингтону "остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами".

Турция объявила закрытым вопрос закупки С-400 и подчеркнула, что выдвигаемые Анкаре требования отказаться от сделки с Россией являются проявлением неуважения к суверенитету республики.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
11.03.2019
Защитим 82 миллиона человек: Турция выбирает место для С-400
04.03.2019
И Patriot, и С-400: какие системы ПРО купит Турция
05.06.2017
"Триумф" для страны НАТО
10.05.2017
Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион
16.03.2017
Ракетный компромисс: кто выиграет от сделки России и Турции по С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"