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08.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Морскую версию ЗРК "Тор" начали создавать в России

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Зенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс "Тор".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В России создают опытный образец морской версии зенитного ракетного комплекса "Тор", сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов.

"В настоящее время мы ведем работы по созданию "морского" "Тора", опытный образец которого уже прошел ряд испытаний, показавших, что наш ЗРК высокоэффективен не только на суше, но и на воде", – рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, в случае успешного завершения всех испытаний, российский флот получит компактное и эффективное средство противовоздушной обороны.

Кроме того, сейчас проводятся работы по роботизации зенитного ракетного комплекса. Разработчики хотят добиться снижения времени реакции "Тор". Также, по словам Зиятдинова, решаются задачи с целью расширения зоны поражения противника.

"Тор-М2" получил новую зенитную управляемую ракету (ЗУР) – 9М338, под которую модернизировали систему наведения, станцию обнаружения целей, также увеличили скорость действия бортовых компьютеров.

При этом ракета 9М338 не "делает все сама", подчеркивает Зиятдинов. Наведение ракеты и команда на подрыв проводится благодаря станции наведения боевой машины.

На вооружении комплексов "Тор-М1" и "Тор-М2У" ранее была ракета 9М331. В 2013 году испытания прошла новая 9М338, которая позволяет отказаться от практики обстреливать одну цель двумя ракетами. В состав ЗРК она была включена совсем недавно.

Напомним, в ноябре Москва досрочно передала Минску партию ЗРК "Тор-М2".Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Тор-М1
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