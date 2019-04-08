В Германии задумались о законности действий военных США на базе Рамштайн

Немецкие депутаты от Левой партии и партии "Союз-90"/"зеленые" считают, что миссии, осуществляемые американскими ВВС с использованием базы Рамштайн, нарушают международное право, в то время как официальный Берлин закрывает на это глаза.

В середине марта один из немецких судов впервые указал федеральным властям на то, что они должны позаботиться о соблюдении США международных норм. Так, Верховный административный суд в Мюнстере частично удовлетворил иск к Германии трех йеменцев, потерявших в 2012 году своих близких в результате применения США боевых беспилотников в йеменской провинции Хадрамаут. Суд обязал власти Германии принять "соответствующие меры", чтобы удостовериться в том, что использование базы ВВС США в Рамштайне для проведения миссий с участием беспилотников в Йемене происходит в соответствии с нормами международного права, передает Deutsche Welle.

После этого депутаты от Левой партии и партии "Союз-90"/"зеленые" указали на то, что миссии, осуществляемые ВВС США с использованием базы Рамштайн, нарушают международное право, а федеральное правительство закрывает на это глаза.

"Правительство ФРГ должно задействовать все рычаги для того, чтобы США использовали свои объекты, находящиеся на территории Германии, только в полном соответствии с действующими здесь законами", – заявил эксперт партии "зеленых" по вопросам обороны Тобиас Линднер.

Представитель Социал-демократической партии (СДПГ) в парламентском комитете по вопросам обороны Фриц Фельгентрой ожидает, что немецкая сторона будет вести себя более уверенно в случае возникновения разногласий с американскими партнерами.

Примечательно, что тема беспилотников – лишь одна из многих, которые привлекают внимание к базе Рамштайн. Два года назад СМИ сообщали о поставках США оружия и боеприпасов сирийским повстанцам через базу Рамштайн, что расценивается как нарушение ряда немецких законов, в частности, о внешней торговле и о контроле над поставкой оружия в "горячие точки". Однако эти сообщения в прессе не привели к началу следственных мероприятий, поскольку для этого не было собрано достаточно доказательств.

Более того, в прошлом году сообщалось, что США планируют развернуть системы противоракетной обороны THAAD на авиабазе Рамштайн в Германии с целью "укрепления обороноспособности Европы".

База ВВС США в Рамштайне на юго-западе Германии, расположенная на 1400 гектарах, самый большой объект ВВС США за пределами страны. На базе и за ее территорией живут 50 тыс. американцев, среди них восемь тысяч солдат. База была создана для поддержки военных миссий, которые Вашингтон проводит совместно со своими европейскими партнерами или же самостоятельно, полностью взяв ответственность на себя. Кроме прочего, американские военные используют в Рамштайне инфраструктуру, необходимую для проведения спорных с точки зрения международного права миссий с применением боевых беспилотников в Африке, на Ближнем Востоке и т. д.

Алина Назарова