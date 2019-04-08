"Банзай!" Японцы разбомбили астероид

Японский зонд взорвал заряд на поверхности астероида

Японский зонд впервые в истории сбросил бомбу на астероид. Сделано это было не в целях его разрушения, а ради науки и получения необходимого опыта.

Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" впервые в истории сбросил настоящую бомбу на поверхность астероида Рюгу и произвел ее подрыв. Взрыв был произведен в 300 млн километров от Земли, задуман он был с целью произвести искусственный кратер и выбросить с поверхности грунт для исследования.

Заряд был выпущен в пятницу, в тот момент, когда зонд "Хаябуса-2" находился на высоте 500 метров над астероидом, сообщает японское космическое агентство JAXA. Сам отделяемый импактор имеет конусообразную форму, он оснащен медным снарядом размером с бейсбольный мяч, запрограммированным на подрыв спустя 40 минут после отрыва от зонда.

При этом скорость соударения снаряда с поверхностью астероида составляла порядка 2 километров в секунду.

Сообщается, что сам зонд вскоре после высвобождения снаряда скрылся за противоположной стороной астероида во избежание столкновения с обломками, которые могли вылететь с его поверхности. При этом над местом предполагаемого взрыва была оставлена беспроводная камера, которая должна была заснять процесс взрыва и разлета обломков.

Вскоре после этого зонд должен вернуться к месту подрыва, чтобы провести наблюдения и главное - собрать образцы грунта, который находился под поверхностью, и в течение миллионов лет не "видел" солнечного света и не был подвержен действию космических лучей.

"Мы взволнованы, ожидая увидеть последствия столкновения импактора с астероидом", - сказал инженер JAXA Такаши Кубота накануне эксперимента. В твиттере миссии сообщается, что зонд не испытал никаких проблем при отстреле снаряда и при своей эвакуации

[SCI] The deployable camera, DCAM3, successfully photographed the ejector from when the SCI collided with Ryugu's surface. This is the world's first collision experiment with an asteroid! In the future, we will examine the crater formed and how the ejector dispersed. pic.twitter.com/eLm6ztM4VX - HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) April 5, 2019

К середине пятницы по московскому времени первые нечеткие фотографии столкновения уже появились в твитер-аккаунте миссии.

"Так что "Хаябуса-2" сделала все, что было запланировано, и мы довольны, - заявил лидер миссии Макото Йошикава. - Но нам предстоит еще много миссий и пока рано радоваться и кричать "банзай!".

По мнению ученых, размер образовавшегося кратера зависит от характера материала поверхности - до десяти метров в поперечнике, если она напоминает песок, и порядка трех метров, если она каменистая.

Предполагается, что в составе астероида имеется немало органических элементов, а также воды, оставшейся с эпохи, когда зарождалась Солнечная система.

В феврале этого года зонд "Хаябуса-2" уже приближался к поверхности астероида, сумев собрать для анализа немного пыли и обломков с его поверхности. С этими и полученными сегодня новыми образцами грунта астероида он должен будет покинуть космическое тело и отправиться к Земле в конце 2019 года.

Доставка собранных образцов на Землю запланирована на конец 2020 года.

Зонд "Хаябуса-2" достиг астероида Рюгу летом 2018 года, тогда же он впервые сделал ряд его снимков с расстояния 40 км. Астероид Рюгу диаметром 900 метров был открыт 10 мая 1999 года. Это околоземной астероид, орбита которого вытянута и пересекает земную с внешней стороны. Также орбита Рюгу пересекает и орбиту Марса.

Автоматическая межпланетная станция JAXA "Хаябуса-2" была запущена 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима в Японии. 3 декабря 2015 года зонд совершил гравитационный маневр близ Земли, пройдя на расстоянии 3100 км от нее, и, получив дополнительное ускорение, отправился к астероиду Рюгу.

Станция оснащена небольшим спускаемым зондом, разработанным Германским центром авиации и космонавтики в сотрудничестве с французским Национальным центром космических исследований. На спускаемый аппарат установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера, а также двигательная установка, благодаря которой аппарат может менять свое местоположение для дальнейших исследований.

После достижения орбиты астероида зонд уже высадил на его поверхность несколько посадочных аппаратов.

Это уже вторая подобная миссия Японии. В 2003 году JAXA запустило космический аппарат "Хаябуса", который в 2005 году добрался до астероида Итокава - первого астероида, с которого на Землю в 2010 году были доставлены образцы грунта.

26 августа 2011 года в журнале Science вышли шесть статей, содержащие выводы, основанные на анализе пыли, которую "Хаябуса" собрал с поверхности Итокавы. Ученые предположили, что Итокава был, вероятно, фрагментом из глубины большего астероида, который распался. Пыль, собранная с поверхности астероида, как полагают, пролежала там около восьми миллионов лет.

Отдел "Наука"