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08.04.2019
bmpd.livejournal.com

Восточный военный округ получил с начала года около 120 отремонтированных танков Т-80

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Как сообщила 2 апреля 2019 года пресс-служба Восточного военного округа, около 120 новых современных танков поступило в войска Восточного военного округа с начала текущего года. Танковые подразделения получили на вооружение модернизированные танки Т-80.

Танк Т-80БВ из состава 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды Краснознамённой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (Камчатка), 2018 год (с) кадр из репортажа телекомпании "ТРК-Камчатка"

Боевые машины усилили общевойсковые объединения округа, дислоцированные в Амурской и Сахалинской областях, Приморском крае.

Поступившая техника за счет установленного современного оборудования, в том числе многоканальных прицелов наводчика, стабилизаторов вооружения, приборов наблюдения ТВН-5, радиостанций, а также модульной динамической защиты значительно повысит эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач.

Комментарий bmpd. Видимо, в сообщении пресс-службы ВВО имеется в виду поставка прошедших капитальный ремонт танков Т-80БВ.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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