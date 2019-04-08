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08.04.2019
bmpd.livejournal.com

Датская армия получила первые бронетранспортеры Piranha V

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27 марта 2019 года состоялась официальная церемония передачи сухопутным войскам Дании первых партий бронетранспортеров Piranha V (Piranha 5) с колесной формулой 8х8 и легких бронированных машин Eagle V (Eagle 5) с колесной формулой 4х4. Все они изготовлены щвейцарским отделением General Dynamics European Land Systems - MOWAG американской корпорации General Dynamics.

Один из первых полученных армией Дании бронетранспортеров Piranha V (Piranha 5) с колесной формулой 8х8, изготовленных General Dynamics European Land Systems - MOWAG. 27.03.2019 (с) вооруженные силы Дании

Напомним, что министерство обороны Дании 11 декабря 2015 года заключило контракт с корпорацией General Dynamics на приобретение для армии Дании 309 бронетранспортеров General Dynamics European Land Systems - MOWAG Piranha V с колесной формулой 8x8 и машин на их базе, на общую сумму 662 млн долл., с поставкой в 2018-2023 годах. Машины должны поставляться в шести модификациях - линейного бронетранспортера, командирском, инженерном, медицинском, ремонтно-эвакуационном и самоходного миномета (последних должно быть 18 единиц с оснащением 120-мм автоматизированным минометом ЕSLAIT A3MS - вариация израильской системы Elbit Systems CARDOM). При этом GDELS-MOWAG должна поставлять только сами бронированные платформы, а их доработка и установка оборудования и вооружения (закупаемого отдельно) производятся уже в Дании.

Первые машины Piranha V для Дании были изготовлены на предприятии GDELS-MOWAG в Кройцлинге (Швейцария) в мае 2017 года, и в 2018 году первые 22 машины были переданы датскому закупочному оборонному агентству DALO, и теперь после их дооборудования начата передача их датской армии. В 2019-2023 годах датской стороне должны передаваться по 60-70 машин в год. В датских сухопутных войсках машины Piranha V заменят старые американские гусеничные БТР серии М113.

Дания таким образом стала серийным стартовым заказчиком машины Piranha V, являющейся наиболее современным развитием линии известных БТР MOWAG Piranha. Ранее в 2008 году Piranha V была также выбрана в качестве основного типа колесной бронированной машины по подпрограмме FRES UV (Utility Vehicles) программы создания бронетехники нового поколения для британской армиии FRES, однако в 2009 году подпрограмма FRES UV была по финансовым соображениям заморожена министерством обороны Великобритании.

В сенитябре 2015 года решение о выборе бронетранспортера Piranha V в тендере на перспективный БТР испанской армии по программе Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) приняло правительство Испании. В начале 2018 года соглашение о приобретении и лицензионной сборке 227 машин Piranha V заключила также Румыния. Поставки первых машин Румынии были начаты в конце 2018 года.

Также 27 марта 2019 года армия Дании получила первые из 36 заказанных GDELS-MOWAG по контракту от июня 2017 года 10-тонных легких бронированных машин Eagle V. Машина Eagle V является дальнейшим развитием Eagle IV (также закупленной Данией) и аналогично выполнена на шасси автомобиля MOWAG Duro (4х4). Ранее машины Eagle V были приобретены также германским Бундесвером (176 единиц) и министерством обороны Швейцарии (четыре). Дания заказа 36 машин в четырех вариантах: патрульном, разведывательном, транспортном, и носителя аппаратуры РЭБ.

Дания является в последние четверть века признанным клиентом швейцарской компании MOWAG (ныне контролируется корпорацией General Dynamics как General Dynamics European Land Systems - MOWAG). В 1999-2006 годах датская армия уже получила 113 БТР предшествующего варианта MOWAG Piranha III (8x8), большая часть которых была собрана датской компанией Falck-Schmidt в Оденсе. Кроме того, датская армия приобрела 36 легких бронированных машин MOWAG Eagle (4x4), 91 легкую бронированную машину MOWAG Eagle IV (4x4) и 29 бронированных медицинских машин MOWAG Duro IIIP.

Первые полученные армией Дании бронетранспортеры Piranha V (Piranha 5) с колесной формулой 8х8, изготовленныe General Dynamics European Land Systems - MOWAG. 27.03.2019 (с) вооруженные силы Дании

Первые полученные армией Дании легкие бронированные машины Eagle V (Eagle 5) с колесной формулой 4х4, изготовленныe General Dynamics European Land Systems - MOWAG. 27.03.2019 (с) вооруженные силы Дании

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Страны
Великобритания
Германия
Дания
Израиль
Испания
Румыния
США
Швейцария
Продукция
M113 БТР
Компании
Elbit Systems
General Dynamics
Проекты
Piranha
Медицина
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