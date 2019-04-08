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08.04.2019
Российская газета

В иракской армии появился отбитый у террористов сирийский Т-55

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Источник изображения: rg.ru

Иракская армия получила очередную партию средних танков Т-55 советского производства и китайских Тип 69-II.

Машины, находившиеся на территории хранилищ поврежденной техники, были восстановлены силами армейских ремонтников и возвращены в строй.

Интересна судьба одного из реанимированных "пятьдесят пятых". Как сообщается, ранее он находился на вооружении правительственных войск Сирии. Затем в одном из боев террористам удалось его захватить.

Позже танк был переправлен в соседний Ирак. Однако в ходе широкомасштабного сражения за Мосул он стал трофеем бойцов иракской армии.

Почти два года Т-55 находился в очереди на восстановление, и теперь снова вернулся на службу, правда под другими знаменами.

Необходимо отметить, что случаи, когда военная техника кочует из одной страны в другую, отмечались и ранее. Например, в Сирии у боевиков изымали состоявшие на вооружении сухопутных войск Ирака бронированные джипы HMMWV, различные артиллерийские орудия, в том числе американские 155-мм гаубицы М198.

Что же касается Т-55 и Тип 69-II, то их возвращение в части объясняется общим дефицитом бронетехники. Количество имеющихся современных американских М1А1М Abrams и российских Т-90С сравнительно невелико, и они находятся лишь в одной элитной дивизии. Другие же соединения необходимо чем-то комплектовать. Танки первого поколения, созданные после Второй мировой войны, как нельзя лучше подходят для этой цели: их легче восстановить, у них более дешевые и распространенные запчасти, они не требуют высокой квалификации в эксплуатации.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
HMMWV
M1 Abrams
Т-55
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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