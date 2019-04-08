В иракской армии появился отбитый у террористов сирийский Т-55
Иракская армия получила очередную партию средних танков Т-55 советского производства и китайских Тип 69-II.
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Машины, находившиеся на территории хранилищ поврежденной техники, были восстановлены силами армейских ремонтников и возвращены в строй.
Интересна судьба одного из реанимированных "пятьдесят пятых". Как сообщается, ранее он находился на вооружении правительственных войск Сирии. Затем в одном из боев террористам удалось его захватить.
Позже танк был переправлен в соседний Ирак. Однако в ходе широкомасштабного сражения за Мосул он стал трофеем бойцов иракской армии.
Почти два года Т-55 находился в очереди на восстановление, и теперь снова вернулся на службу, правда под другими знаменами.
Необходимо отметить, что случаи, когда военная техника кочует из одной страны в другую, отмечались и ранее. Например, в Сирии у боевиков изымали состоявшие на вооружении сухопутных войск Ирака бронированные джипы HMMWV, различные артиллерийские орудия, в том числе американские 155-мм гаубицы М198.
Что же касается Т-55 и Тип 69-II, то их возвращение в части объясняется общим дефицитом бронетехники. Количество имеющихся современных американских М1А1М Abrams и российских Т-90С сравнительно невелико, и они находятся лишь в одной элитной дивизии. Другие же соединения необходимо чем-то комплектовать. Танки первого поколения, созданные после Второй мировой войны, как нельзя лучше подходят для этой цели: их легче восстановить, у них более дешевые и распространенные запчасти, они не требуют высокой квалификации в эксплуатации.
Алексей Моисеев
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