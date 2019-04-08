Военнослужащий из Оренбургской области получил рекордную жилищную субсидию

САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Военнослужащий из Оренбургской области получил более 10 миллионов рублей на приобретение постоянного жилья, это самая большая в регионе жилищная субсидия, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

"В Оренбургской области многодетный военнослужащий одного из соединений получил самую большую в регионе жилищную субсидию – более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По словам начальника четвертого отдела ФГКУ "Центррегионжилье" Факии Алмакаевой, на субсидию военнослужащие могут приобрести квартиру или загородный дом, либо вложить деньги в строящиеся объекты.

В 2014 году по инициативе министра обороны РФ и при поддержке президента страны была внедрена новая форма обеспечения военнослужащих жильем – жилищная субсидия. Ее может получить только та категория военнослужащих, которая состояла в очереди на получение постоянного жилья от министерства обороны.