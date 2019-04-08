"Тор-М2" испытали в бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия "Тор-М2" прошел испытания в реальных боевых условиях. Об этом рассказал генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов, пишет РИА Новости.

"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду", — сказал Зиятдинов.

Он не стал уточнять, где именно прошли испытания, и лишь подчеркнул, что ЗРК имеет высокую эффективность и "по совокупности характеристик не имеет себе равных". Также Зиятдинов рассказал о выходе опытного образца "морского" "Тора" и планах по роботизации процесса боевой работы комплекса.

В конце марта главный конструктор государственного машиностроительного конструкторского бюро "Вымпел" заявил о практически стопроцентном поражении любых типов самолетов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов, в том числе крылатых ракет и планирующих бомб "Тор-М2". По его словам, этого удалось достичь отказом от больших несущих плоскостей: "крыльев, ребер и так далее".