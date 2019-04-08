ВМФ может заказать еще два десантных корабля типа "Иван Грен"

Флот и промышленность в 2019 году вернулись к обсуждению развития серии больших десантных кораблей проекта 11711 типа "Иван Грен".

В случае принятия соответствующего решения на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" заложат еще два БДК. Это произойдет в 2019–2020 годах, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источники в отрасли и на флоте.

Судостроительных мощностей "Янтаря" хватит для постройки двух новых кораблей, уточнил один из собеседников издания.

Другой источник сообщил, что заказ на постройку еще двух БДК может появиться в связи с устареванием "десантников" проектов 1171 и 775, большой потребностью флота в таких кораблях, а также из-за переноса вправо сроков модернизации "Северной верфи". После завершения работ на заводе планировали заложить универсальные десантные корабли. Новый судостроительный комплекс на территории предприятия введут в строй не раньше лета 2020 года.

Бюро-проектант БДК проекта 11711, Невское ПКБ, к 2018 году подготовило для ВМФ модернизированный вариант проекта 11711. Он отличается лучшей обитаемостью, мореходностью и более совершенными ходовыми качествами. Как рассказал изданию экс-глава КБ Сергей Власов, инженеры бюро успешно справились с "детскими болезнями" головного корабля. Тогда проект остался невостребованным.

"Сейчас речь идет о возможной переработке БДК с увеличением водоизмещения до 8000 тонн, – сообщил Mil.Press информированный отраслевой источник. – Проект в этом случае получит литеру 11711М". На время его разработки мощности "Янтаря" могут загрузить второй парой БДК типа "Иван Грен".

По схожему сценарию идет развитие фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Пока создается модернизированная версия корабля с бо?льшим водоизмещением, военные и промышленники планируют закладку еще двух фрегатов.

Создавать БДК проекта 11711 специалисты Невского ПКБ начали в конце 1990-х годов. Головной корабль "Иван Грен" заложили на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в декабре 2004 года. Спуск на воду состоялся в мае 2012-го. БДК передали флоту 20 июня 2018 года. Второй представитель серии, "Петр Моргунов", заложили в июне 2015 года. Три года спустя, в мае 2018-го, его спустили на воду. Сейчас корабль завершает ЗХИ и готовится к началу государственных испытаний. Его планируют передать флоту до конца года.

Водоизмещение кораблей проекта 11711 – 5000 тонн при длине корпуса 120 метров и ширине 16,5 метра. Скорость – до 18 узлов. Численность экипажа – 100 человек. Корабль может перевозить на борту 13 танков или 36 БМП, а также до 300 десантников.

БДК вооружают двумя 30-мм шестиствольными артустановками АК-630 и одной сдвоенной АК-630М-2. На палубе базируется поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29.