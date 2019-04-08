На бывшей границе СССР весеннее обострение

Талибан начал в Афганистане традиционное весеннее наступление, несмотря на переговоры руководства движения с представителями США с целью прекращения 18-летней войны. В частности, отряды талибов резко активизировались в провинции Бадгис, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на официальные власти.

По меньшей мере 50 афганских военных были убиты или ранены во время боя в северном районе, который граничит с Туркменистаном, после того как его штурмовали около 500 боевиков, говорится в поступившей информации. Отмечается, что талибы захватили несколько пунктов пропуска в районе Бала Мургаб, боевые действия перешли в интенсивную стадию и по противникам нынешнего кабульского режима наносятся авиаудары.

О серьезности обстановки свидетельствует присутствие в районе боестолкновений заместителя министра обороны Афганистана генерала Ясина Зии, который прибыл туда 4 апреля, чтобы морально поддержать подчиненных. Об этом заявил спикер военного ведомства Каис Мангал. Он не смог предоставить данные о числе погибших и раненых талибов, подчеркнув лишь, что они понесли тяжелые потери.