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08.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Германии испытали новейшую противоторпеду

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SeaSpider
Запуск противоторпеды SeaSpider (Atlas Elektronik).
Источник изображения: vpk-news.ru

Немецкая компания Atlas Elektronik совместно со специалистами Технического центра по кораблям и морским вооружениям Германии провели испытания новой системы защиты кораблей от торпед.

Как сообщает N+1, испытания системы, использующей торпеды-перехватчики, состоялись в Баренцевом море и были признаны успешными.

Система защиты кораблей, испытанная Atlas Elektronik, состоит из сонарного комплекса TDCL и противоторпедной торпеды SeaSpider. Система, как утверждают разработчики, способна обнаружить любой тип торпед, выпущенных по кораблю. После обнаружения торпеды система запускает противоторпеду, которая подрывается вблизи перехватываемой цели.

Во время испытаний противоторпедную систему установили на многоцелевом судне, по которому затем были запущены учебные версии торпед DM2A3. Торпеда-перехватчик SeaSpider для безопасности так же не имела боевого заряда. Контроль перехвата целей специалисты осуществляли с помощью акустических средств. Все проверки признаны успешными.

Фото: запуск противоторпеды SeaSpider (Atlas Elektronik)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Военные учения
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