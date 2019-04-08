Войти
08.04.2019
Военно-промышленный курьер

На калининградских пляжах было не по-весеннему жарко (Видео)

436
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

В самом западном регионе России прошли масштабные учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье. В них было задействовано более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, свыше 15 самолетов и вертолетов, порядка 40 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также 600 военнослужащих.

Перед высадкой минно-тральные группы БФ выполнили задачу проводки кораблей, участвующих в операции, за тралами. Для оказания содействия десанту в районе прорыва с вертолетов Ка-27ПС и Ка-29 на береговую линию были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей "Королев" и "Минск", а также с десантных катеров на воздушной каверне проектов 21820 и 11770 типа "Дюгонь" и "Серна". 

При огневой поддержке корветов "Сообразительный", "Стерегущий", "Бойкий" и "Стойкий", а также истребителей Су-27, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8, на берег сошли более 20 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот соединения морской пехоты береговых войск БФ.

В ходе учений успешно отработаны задачи по прорыву противодесантной обороны с моря и нанесения одновременных ударов по обороняющимся силам условного противника, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

 

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бойкий
БТР-82
БТР-82А
Ка-27ПС
Ка-29
Ми-24
Ми-8
Су-24
Су-24М
Су-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
Похожие новости
08.04.2019
Видео: Балтфлот высадил морской десант на побережье
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
21.09.2017
Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"