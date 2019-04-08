На калининградских пляжах было не по-весеннему жарко (Видео)

В самом западном регионе России прошли масштабные учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье. В них было задействовано более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, свыше 15 самолетов и вертолетов, порядка 40 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также 600 военнослужащих.

Перед высадкой минно-тральные группы БФ выполнили задачу проводки кораблей, участвующих в операции, за тралами. Для оказания содействия десанту в районе прорыва с вертолетов Ка-27ПС и Ка-29 на береговую линию были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей "Королев" и "Минск", а также с десантных катеров на воздушной каверне проектов 21820 и 11770 типа "Дюгонь" и "Серна".

При огневой поддержке корветов "Сообразительный", "Стерегущий", "Бойкий" и "Стойкий", а также истребителей Су-27, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8, на берег сошли более 20 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот соединения морской пехоты береговых войск БФ.

В ходе учений успешно отработаны задачи по прорыву противодесантной обороны с моря и нанесения одновременных ударов по обороняющимся силам условного противника, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)