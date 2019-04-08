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08.04.2019
WarSpot

Ангола осваивает Су-30

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Ангола официально объявила о наличии на вооружении своей армии российских истребителей Су-30. Вчера, 4 апреля, информационное агентство "РИА Новости" сообщило о том, что ангольские ВВС имеют на вооружении 6 самолётов Су-30, а поставка ещё двух ожидается в течение двух месяцев.

Контракт на приобретение Анголой бывших индийских истребителей Су-30К в счёт российского кредита был подписан в октябре 2013 года. Ранее сообщалось о том, что Ангола покупает 12 самолётов, а позже в СМИ появились сообщения о том, что контракт может быть расширен ещё на 6 истребителей. В то же время, по словам министра обороны Анголы Салвиану де Жезус Сикейру, действующий контракт предполагает поставку восьми Су-30.

Су-30К ангольских ВВС.

Источник изображения: vk.com/military_aircraft

"Ангола всегда имела хорошее сотрудничество с Россией в сфере ВТС. Согласно контракту, мы уже получили шесть самолётов Су-30К, осталось получить ещё два самолёта, потому что речь изначально шла о восьми машинах. Мы ожидаем, что ещё два будут поставлены в Анголу в конце мая", — рассказал министр обороны Анголы.

Су-30 — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе. Су-30 создан на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций, в том числе Су-35. Истребитель совершил первый полёт в 1989 году, а в 1992 году был принят на вооружение российской армии.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Ангола
Индия
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-30К
Су-35
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