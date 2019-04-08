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08.04.2019
bmpd.livejournal.com

США рассматривают возможность продажи истребителей F-35 Польше и Румыннии

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Как сообщило агентство "Reuters", глава программы истребителя F-35 министерства обороны США вице-адмирал Матиас Винтер в меморандуме, направленном в Палату представителей Конгресса США 4 апреля 2019 года, заявил, что будущие потенциальные покупатели истребителя Lockhed Martin F-35 по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) "включают Сингапур, Грецию, Румынию, Испанию и Польшу" в связи с тем, что "европейские союзники укрепляют свою оборону перед лицом усиливающейся России".

Истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США из состава 461-й испытательной эскадрильи ВВС США над горами Сьерра-Невада (Калифорния), 21.02.2019 (с) Christopher McGreevy

В меморандуме Винтера также сообщается, что интерес к приобретению F-35 проявляют также Финляндия, Швейцария и ОАЭ,

Со стороны bmpd напомним, что Польша внесла приобретение 32 истребителей пятого поколения (то есть F-35) по программе Harpia в утвержденный в феврале 2019 года новый десятилетний перспективный план технической модернизации вооруженных сил (Planie Modernizacji Technicznej Si? Zbrojnych - РМТ) на 2017-2026 годы. Польскими обозревателями стоимость возможной программы закупки 32 самолетов F-35A оценивается минимум в 20 млрд злотых (5,27 млрд долл).

Румыния в настоящее время ведет переговоры о приобретении в США дополнительных 36-40 истребителей F-16, однако еще в августе 2017 года министр обороны Румынии Адриан Тутуяну заявлял, что Румыния хотела бы приобрести "хотя бы одну эскадрилью истребителей F-35".

Cингапур уже длительное время является участником "3-го уровня" в программе создания истребителя JSF (F-35) и недавно уже заявил о планах приобретеиях первых четырех самолетов.

Приобретение F-35 Испанией, Грецией и Финляндией, по всей видимости, практически неизбежно как безальтернативного западного истребителя пятого поколения. Швейцария, однако, вряд ли рискнет выбрать в ближайшее время F-35 по стоимостным и внутриполитическим соображениям.

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Продукция
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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