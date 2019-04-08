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08.04.2019
ЦАМТО

Суда гидрографической службы Черноморского флота приступили к проведению лоцмейстерских работ

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Парад кораблей Черноморского Флота России
Парад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе.
Источник изображения: РИА Новости / Василий Батанов

ЦАМТО, 5 апреля. Экипажи катеров и судов гидрографической службы Черноморского флота приступили к проведению лоцмейстерских работ по ревизии и замене плавучих предостерегательных знаков в морских акваториях пунктов базирования сил флота в Крыму и на Кавказском побережье.

Гидрографы флота проводят проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, осуществляют осмотр надводной и подводной части знаков, оценивают их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения. При необходимости производится замена отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов, либо плавучих знаков в целом.

Необходимость проводимых работ напрямую связана с обеспечением безопасности мореплавания кораблей Черноморского флота и гражданских судов, осуществляющих заходы в порты Севастополь, Новороссийск и другие базы флота.

Мероприятия по ревизии плавучих предостерегательных знаков и буев планируется завершить к концу апреля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
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