Суда гидрографической службы Черноморского флота приступили к проведению лоцмейстерских работ

ЦАМТО, 5 апреля. Экипажи катеров и судов гидрографической службы Черноморского флота приступили к проведению лоцмейстерских работ по ревизии и замене плавучих предостерегательных знаков в морских акваториях пунктов базирования сил флота в Крыму и на Кавказском побережье.

Гидрографы флота проводят проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, осуществляют осмотр надводной и подводной части знаков, оценивают их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения. При необходимости производится замена отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов, либо плавучих знаков в целом.

Необходимость проводимых работ напрямую связана с обеспечением безопасности мореплавания кораблей Черноморского флота и гражданских судов, осуществляющих заходы в порты Севастополь, Новороссийск и другие базы флота.

Мероприятия по ревизии плавучих предостерегательных знаков и буев планируется завершить к концу апреля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.