Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Ранее сообщалось об успешном проведении стрельб
Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Стрельбы проводились по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль.
Ранее в пресс-службе флота сообщили, что стрельбы прошли успешно. Район их проведения был закрыт для гражданского судоходства, для этого привлекались более десятка надводных кораблей и судов обеспечения флота.
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