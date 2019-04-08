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08.04.2019
ТАСС

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

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Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Ранее сообщалось об успешном проведении стрельб

Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника. 

Стрельбы проводились по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль. 

Ранее в пресс-службе флота сообщили, что стрельбы прошли успешно. Район их проведения был закрыт для гражданского судоходства, для этого привлекались более десятка надводных кораблей и судов обеспечения флота.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Москит
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