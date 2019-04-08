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08.04.2019
bmpd.livejournal.com

Южнокорейские дизельные двигатели для российских катеров

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Как сообщил веб-ресурс Mil.Press FlotProm, отечественные промышленники, поставщики и флот продолжают работу в режиме санкций, диверсифицируя поставки двигателей. Россия все больше смотрит в сторону азиатских производителей вместо западных. Так, катера проекта 23370М для ВМФ производства "КАМПО" оснастили корейскими дизелями Doosan, двигателями той же марки могут оснастить экспортную версию катера проекта 03160 "Раптор" разработки и производства "Пеллы". Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два отраслевых источника, знакомых с ситуацией.

Судовой дизельный двигатель Doosan 4V222TI (с) пресс-служба Doosan

Ранее катера проекта 23370 оснащали дизелями IVECO. Более мощные двигатели Doosan позволят судам проекта 23370М развивать бо?льшую скорость, рассказали журналисту издания в "КАМПО".

"Рапторы", строящиеся на "Пелле", пока оснащают американскими двигателями Caterpillar.

Замена западных производителей на азиатских в условиях санкций логична, считает главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. В беседе с журналистом Mil.Press FlotProm он отметил, что сотрудничество с Европой и США в части поставок двигателей для силовиков фактически закрыто. "При этом взаимодействие с китайскими производителями происходит непросто, у отечественных заказчиков есть вопросы и к качеству, и к стоимости продукции из КНР, - отметил Фролов. - А в той же Южной Корее не так много хороших производителей дизелей".

По словам источника издания в ВУНЦ ВМФ (ВМА), компетенций отечественных дизелестроителей для небольших судов пока не хватает, отчего поставки иностранных машин в этом сегменте пока остаются безальтернативными. Вместе с тем вызывает вопросы качество ГСМ, флот выражает в связи с этим озабоченность, добавил он. Собеседник Mil.Press FlotProm подчеркнул, что флотская наука внимательно следит за новыми разработками.

В августе 2018 года стало известно об ограничении Швецией поставки агрегатов Volvo-Penta для российской оборонки. В начале 2019 года журналисты Mil.Press FlotProm узнали об отказе американской компании Mercury Marine осуществлять техподдержку крымским силовикам, использующим двигатели этой фирмы. Собеседники издания подчеркнули, что подобные ограничения могут ввести Caterpillar и MAN: власти США и ФРГ продолжают ограничивать поставки в Россию.

Российский Тутаевский моторный завод в феврале презентовал семейство новых высокооборотных двигателей мощностью от 294 до 1324 кВт (от 400 до 1800 л.с.). Собеседник издания в СПбГМТУ назвал линейку перспективной для флота: правда, дизели придется доработать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Швеция
Южная Корея
Компании
Caterpillar
Iveco
MAN
КАМПО АО
Проекты
03160 Раптор
23370 ММК
23370М ММК
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