Компания ATAC получила 63 истребителя "Мираж" F1 для подготовки американских пилотов

ЦАМТО, 5 апреля. Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), американская частная компания по тактической авиационной подготовке, 2 апреля объявила о получении всех 63 истребителей "Мираж" F1, заказанных во Франции в 2017 году.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в настоящее время парк самолетов полностью введен в эксплуатацию. Работы по доработке самолетов проводились на объекте компании Adversary Center of Excellence (ACE) в аэропорту Fort Worth Alliance в Техасе.

По данным издания, компания Textron модернизировала около 45 "Мираж" F1, установив современные системы авионики, включая цифровые постановщики радиопомех и модернизированные бортовые радиолокационные станции.

Компания ATAC планирует использовать "Миражи" для обеспечения программы летной подготовки военных летчиков в интересах Министерства обороны США и стран-союзников. Всего в рамках данной программы требуется почти 150 самолетов.

Включая недавние приобретения, ATAC также располагает парком реактивных самолетов, в который входят Hunter компании Hawker, F-21 Kfir компании Israel Aerospace Industries и L-39ZA компании Aero Vodochody.

ATAC – одна из нескольких компаний, официально предлагающих правительствам союзных США стран услуги по тактической авиационной подготовке военных летчиков. На данном рынке также присутствуют такие компании как Draken International, Top Aces (ранее Discovery Air) и FR Aviation.

Сейчас компания ATAC и ее конкуренты ведут борьбу за получение контрактов по проекту ADAIR (Adversary Air) ВВС США, который в общей сложности будет включать в себя почти 37000 летных часов подготовки, 140-150 истребителей на 12 или 13 различных базах, в том числе вне пределов территории США. Стоимость 10-летнего контракта составит свыше 6 млрд. долл. Заключение базового договора планируется на этот год.