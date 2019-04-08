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08.04.2019
Российская газета

Общий интерес: какие выгоды получит Китай от приобретения Су-57

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Источник изображения: rg.ru

В ближайшие два года Китай рассмотрит возможность закупки российских истребителей пятого поколения Су-57.


На вооружении ВВС КНР уже стоят самолеты пятого поколения Chengdu J-20, которые эксплуатируются с 2017 года и в настоящее время производятся серийно. Новейший российский истребитель пока так и не пошел в серию, но уже сейчас на нем проходят испытания отдельных систем шестого поколения.

Считается, что J-20 превосходит Су-57 по малозаметности. В то же время при создании российского истребителя использовались технологии, которых не хватает китайскому аналогу. Речь идет, к примеру, о современных двигателях с управляемым вектором тяги, ракетах большой дальности и системе управляемого противодействия инфракрасным средствам, позволяющей "ослеплять" ракеты противника.

Помимо получения новых технологий, приобретение Су-57 может принести Китаю стратегическую выгоду. Если китайская сторона разместит заказ, это, вероятно, ускорит программу производства российских самолетов пятого поколения, а также позволит снизить их стоимость (за счет массового производства), пишет Military Watch Magazine. Учитывая чрезвычайно тесное сотрудничество Китая с Россией в области обороны, усиление российских Военно-космических сил отвечает интересам Пекина.

Приобретение Су-57 Китаем также сделает самолет более привлекательным для других потенциальных заказчиков, таких как Индия. Рост числа заказов позволит не только увеличить инвестиции в дальнейшие исследования и разработки в области авиации, но и дополнительно простимулировать программу производства Су-57. Это может привести к началу массового развертывания российских истребителей пятого поколения уже к середине 2020-х годов, что вынудит Запад перебросить часть своих новейших самолетов из Тихоокеанского региона в Европу, что вполне отвечает интересам Китая.

Учитывая готовность России экспортировать Су-57, ускорение программы производства позволит вооружить самолетами пятого поколения и другие страны. Считается, что российский самолет превосходит западные аналоги, поэтому его приобретение третьими странами создаст дополнительные проблемы для конкурентов КНР.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
J-20
ПАК ФА
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1 комментарий
№1
08.04.2019 04:35
Всемирные плановики считают, что ВВП Турции будет идти наравне с Индией все столетие, несмотря на разницу в населении. Так что Великий султан Трамп Первый отказав сэру Эрдогану в поставках F-35 дает согласие на продажу им две сотни Су-57, всю экономическую территорию османской империи надо подкреплять с воздуха. Взамен Москва гарантирут поворот Шелкового пути-2 из Средней Азии(Бишкек-Ташкент-Ашхабад-Баку) на Турцию и далее в ЕС.
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