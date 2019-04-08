Роскосмос и Казахстан согласовали действия по реализации проекта "Байтерек"

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космическим аппаратом "Космос-2520" (первый "тяжелый" спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест") в интересах Министерства обороны Российской Федерации, 17.08.2017.

Комплекс должен выйти на летные испытания в 2022 году

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Делегация Роскосмоса во главе с его гендиректором Дмитрием Рогозиным согласовала с руководством Казахстана порядок совместных действий по реализации проекта "Байтерек". Комплекс должен выйти на летные испытания в 2022 году, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте госкорпорации.

"Стороны проанализировали ход работ и согласовали порядок дальнейших совместных практических действий по реализации проекта создания КРК [космический ракетный комплекс] "Байтерек" с выходом на его летные испытания в 2022 году", - сообщили в Роскосмосе.

Переговоры об этом прошли в Нур-Султане. Делегацию Роскосмоса приняли президент и премьер-министр Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Аскар Мамин.

Стороны также обсудили сотрудничество по созданию казахстанского спутника KazSat-2R, модернизации "Гагаринского старта" для его использования, в том числе для реализации программы OneWeb, который должен обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

В госкорпорации подчеркнули, что страны "подтвердили заинтересованность сторон в дальнейшем наращивании сотрудничества с использованием возможностей космодрома Байконур".

О проекте "Байтерек"

22 августа 2018 года подписан протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, выводу из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" для дальнейшей модернизации. Срок первого пуска с КРК "Байтерек" запланирован на 2022 год.

В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК "Байтерек" путем модернизации имеющегося КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планируется запускать с этого комплекса.

В августе 2017 года на уровне межправительственной комиссии по Байконуру стороны приняли решение об исключении объектов наземной инфраструктуры КРК "Зенит-М" из арендуемых Россией и передаче их Казахстану. Будущий космический ракетный комплекс "Байтерек" будет собственностью Казахстана.