Военный эксперт: учения РФ в Черном море – предупреждение "горячим головам"

Опубликовано видео ракетных стрельб российских кораблей в ходе учений в Черном море. Кадры прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок.

Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.

На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбам, а также момент запуска ракет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в маневрах участвовали катера "Ивановец" и "Р-60". Удары по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль наносились противокорабельными ракетами "Москит". Ракеты успешно поразили цель, состоящую из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей "противника".

"Москит" – сверхзвуковая крылатая ракета, созданная для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 000 тонн. При маловысотной траектории она обладает дальностью стрельбы от десяти до 120 километров, однако при высотном профиле способна ударить на расстоянии в 250 километров.

"Ивановец" и "Р-60" относятся к катерам проекта 1241 (шифр "Молния"), которые состоят на вооружении с конца 1970-х. Помимо ракет, катера также оснащены 76-миллиметровым орудием и двумя 30-миллиметровыми зенитно-артиллерийскими комплексами.

Главный редактор портала "Сегодня.ру", военный обозреватель Федерального агентства новостей Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал опубликованное видео.

"Ракетные стрельбы в акватории Черного моря, я думаю, можно назвать предупреждением всем тем силам, которые хотят использовать украинский фактор для давления на Россию. Мы знаем, что ранее Киевом анонсировались новые провокации в районе Керченского пролива. Мы также знаем, что в эти дни страны НАТО объявили, что согласовали некие меры по "поддержке Украины" в Черном море", – сказал Юрий Котенок.

Он не исключил возможности провокации в Керченском проливе в преддверии второго тура президентских выборов на Украине.

"Нельзя исключать, что перед вторым туром президентских выборов на Украине может быть осуществлена новая попытка провокации в Керченском проливе, на этот раз – под прикрытием кораблей НАТО, которые находятся сейчас в Черном море. Поэтому нужно "держать порох сухим" и адекватно реагировать на все угрозы, и ракетные стрельбы в акватории Черного моря, я повторю, можно считать предупреждением всем "горячим головам", которые могут пойти на эскалацию", – сказал Юрий Котенок.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Береговая охрана ФСБ задержала корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ. Против них возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

На прошедших 31 марта выборах президента Украины ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов. Кандидат Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко прошли во второй тур, который назначен на 21 апреля.