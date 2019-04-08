Китай показал собственный боевой лазер

Народно-освободительная армия Китая представила свою собственную систему оружия направленной энергии. Китайский лазер был показан в специальном репортаже государственной телерадиокомпании China Central Television (CCTV).

Источник изображения: CCTV

Вооруженные силы КНР пошли на необычный для себя шаг, представив свое новое лазерное оружие в программе центрального телевидения Китая. Подробности о предназначении и мощности новой разработки не разглашаются, хотя Defence Blog, со ссылкой на местный источник сообщает, что система предназначена для мгновенного уничтожения целей вблизи береговой линии, а основными ее целями станут небольшие лодки и беспилотные летательные аппараты.

Китайская лазерная пушка может быть использована против "несимметричных угроз низкого уровня" и будет использоваться в ВМС Народной Освободительной Армии. По сути, она должна выполнять те же задачи, что и перспективный лазер военно-морского флота Соединенных Штатов HELIOS.

Ожидается, что новая система может иметь масштабируемые уровни мощности, чтобы в случае необходимости можно было бы ослепить подозрительное судно или датчики летательного аппарата без разрушения объекта, а также, в случае необходимости, уничтожить цель более мощным лучом.

Помимо этого, военно-морской флот НОАК активизировал морские испытания своего рельсотрона, на большом десантном корабле проекта 072-III Haiyang Shan. Ожидается, что данный комплекс вооружения войдет в арсенал Китая к 2025 году.

Последние годы китайские вооруженные силы активно вкладываются в разработку новых методов ведения войны. Например, 21 февраля "Военное обозрение" сообщало о разработке учеными КНР так называемой "плазменной" артиллерии.

Источник изображения: CCTV

Этот тип оружия должен вести огонь высокоскоростными снарядами. Особый "плазменный" эффект будет достигаться благодаря формированию магнитного поля внутри ствола.

Такая схема позволит поднять начальную скорость снаряда до 6 и более М, что намного превышает возможности обычной артиллерии. Причем запатентованная китайцами система может быть установлена на самоходных орудиях и танках, а не только на кораблях ВМФ (как в случае с рельсотроном).

Также в июле 2018-го была опубликована информация о том, что Китай создал образец оружия будущего. Им стала лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500. Перспективная разработка китайских конструкторов весит около трех килограммов. По заявлениям разработчиков эффективная дальность стрельбы этой системы доходит до 800 метров.