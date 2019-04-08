В Германии высказали претензии к действиям США на базе "Рамштайн"

Немецкие "Левые" посягнули на главный светоч демократии в стране. Речь идёт об американской миссии на базе ВВС "Рамштайн".

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Представители "зелёных" и "левых" уверены в том, что США нарушают международное законодательство, используя авиабазу на территории Германии для нанесение ударов по территории Йемена.

Немецкие СМИ пишут о том, что суд в Мюнстере удовлетворил исковое заявление трёх граждан Йемена в отношении немецких властей. Так, йеменцы обратились с иском в суд, отмечая, что Берлин неправомерно предоставляет базу ВВС США, так как в договоре не предусматривается использование ударных беспилотников против населения третьих стран. Эти йеменцы потеряли своих родственников во время американской бомбардировки одной из провинции государства на Аравийском полуострове.

Тогда американские ударные беспилотники поднялись именно в авиабазы "Рамштайн" в Германии.

Представители Бундестага высказали претензии и по поводу того, что федеральное правительство, по сути, закрывает глаза на то, что делают на "Рамштайне" американцы. В частности, напомнили не только о применении БПЛА против гражданского населения Йемена, но и о нарушении договора о нераспространении ядерного оружия. Американцы держат на базах в Германии тактические ядерные авиационные бомбы. И не только, кстати, в Германии. Ещё в Турции и Италии.

Ещё одна деталь, которую упоминают "Левые" и представители Партии зелёных в немецком парламенте, – использование ВВС США базы "Рамштайн" для переброски оружия и боеприпасов для "умеренной оппозиции" в Сирии. В итоге это оружие зачастую оказывалось в руках "Джебхат ан-Нусры" и ИГИЛ (террористические организации, запрещённые в России).

Вся проблема в том, что даже после удовлетворения иска судом в Германии ничего не изменится. Правительство ФРГ не может признаться народу страны, что не способно хоть как-то осадить американские войска в стране. Это лишнее свидетельство того, что Германия находится под откровенной американской оккупацией.